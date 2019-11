Sete pessoas morreram, incluindo três crianças, após a queda de um avião de pequena dimensão no Canadá. O aparelho só tinha lugar para seis pessoas.

O Conselho Nacional de Segurança em Transportes do Canadá anunciou que as vítimas são quatro adultos e três crianças. Cinco mortos são de nacionalidade norte-americana.

Segundo as informações recolhidas pela imprensa internacional, entre os mortos está uma família do Texas: um piloto, a mulher e os três filhos. O piloto seria originário do Uzbequistão.

A família viajava com dos amigos que se tinham casado recentemente e que também morreram no acidente.

O avião caiu numa zona de densa floresta perto de Kingston, Ontario, ao final da tarde de quarta-feira.

New #TSBAir investigation page A19O178 about the November 27 collision with terrain in Kingston, ON. This page will be updated as the investigation progresses and new information is made available, or safety communications are issued https://t.co/QVqnCwnoAI pic.twitter.com/Eo8YIXKk7H