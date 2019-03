Um grupo de cinco jovens, entre 13 e 14 anos, salvou uma criança que estava pendurada num teleférico na estação de esqui de Grouse Mountain, no Canadá. O incidente aconteceu no passado dia 27 e fevereiro.

O rapaz apanhou o teleférico com os pais, mas, no momento em que a máquina começou a andar, escorregou e ficou pendurado a mais de seis metros de altura. O pai conseguiu agarrá-lo pela mão e ficou pendurado pelo braço enquanto a viagem prosseguia.

Entre gritos e pedidos de ajuda, um grupo de adolescentes que viu a situação dirigiu-se para debaixo da cabine e improvisou um trampolim. Para salvar o jovem cortaram uns metros da vedação da pista, que usaram de forma a amparar a queda.

Entre alguma hesitação, o jovem acabou por largar a mão do pai e caiu em segurança. O momento foi filmado e partilhado por uma turista que esquiava no local.

Teens hailed as heroes for rescuing young boy dangling from Grouse Mountain chairlift.



These teenagers stepped up and saved this child from injuries or even worse.