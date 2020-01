Dois jovens tiveram de queimar o trabalho de casa para se aquecerem, depois de se terem perdido na neve no passado dia 5 de janeiro, na estância de ski de Whitewater, em Nelson, no estado de British Columbia, Canadá.

Os adolescentes não regressaram ao hotel no período esperado, o que levou uma equipa de voluntários de busca e resgate a tentar localizá-los. O objetivo era encontrar os jovens antes do anoitecer, na esperança de os conseguir resgatar.

A tentativa dos 10 voluntários em resgatar os snowboarders antes do cair da noite não teve sucesso. Até ao nascer do dia, a equipa de resgate foi piscando luzes e sirenes na tentativa de atrair os jovens, antes que as condições meteorológicas se agravassem, mas sempre sem sucesso.

Os esforços para rastrear os adolescentes foram retomados na manhã do dia seguinte, com um helicóptero de busca e salvamento. Com a ajuda aérea foi possível localizar os jovens de 16 anos, a sul do resort. Foram levados para o hospital e estão de boa saúde.

Aos jornalistas, o porta-voz da polícia canadiana, Jesse O’Donaghey, disse que “foi uma sorte os jovens terem escapados ilesos, visto que as temperaturas durante a noite foram muito baixas”.