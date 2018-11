Brett Corbett, um jovem de 14 anos de Nova Escócia, no Canadá, foi, na semana passada, vítima de abuso por parte dos colegas da escola secundária de Glace Bay. Como mostra o vídeo que se tornou viral nas redes sociais, Brett foi usado como “ponte humana” pelos colegas que queriam passar um riacho nas redondezas da escola.

Eu estava gelado… ninguém tentou ajudar-me ”, contou o jovem que sofre de paralisia cerebral, de acordo com a Fox News, sobre o momento em que foi humilhado pelos restantes adolescentes.

Depois de ter recebido muito apoio e alguns pedidos de desculpa, Brett assumiu perdoar os colegas, mas quer que o bullying acabe.

Quando eu voltar à escola é bom que isto tenha mudado ”, disse o rapaz. " Não há muitas crianças a sofrer de bullying, mas se há, quero que as pessoas as defendam ”, acrescentou.

A mãe de Brett, Terri McEachern, disse ao Washington Post ficar impressionada com o facto de o filho saber perdoar, mas não ficou satisfeita com a forma como o caso ficou resolvido.

As crianças com deficiência têm os dons mais fascinantes do mundo. Não veem maldade em ninguém. Veem o bom em toda a gente”, referiu, antes de assumir que pretende apresentar uma queixa forma pela forma como a escola agiu.