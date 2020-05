Uma enfermeira de 48 anos foi apanhada com droga na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, enquanto ia para um hospital de Detroit para ajudar na pandemia do novo coronavírus .

De acordo com a CTV News, a mulher, residente em Amherstburg, foi apanhada com quase 70 quilos de marijuana e agora enfrenta uma acusação por tráfico de droga.

O Departamento de Justiça do Michigan referiu que a mulher pediu uma autorização para entrar nos Estados Unidos e apresentou o seu passaporte canadense, bem como uma declaração de trabalho.

