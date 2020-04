A polícia de Vancouver, no Canadá, montou uma verdadeira caça ao homem e está à procura do suspeito de ter maltratado um homem de 92 anos com demência, de nacionalidade asiática, numa loja de conveniência.

O ataque ocorreu no passado dia 13 de março e está a ser investigado como um crime de ódio.

Veja aqui o vídeo

As autoridades referem que o suspeito proferiu comentários racistas ao idoso e que também fez referências ao novo coronavírus.

Já do lado de fora da loja, o suspeito empurrou o idoso, fazendo-o cair no chão e bater com a cabeça, mas conseguiu abandonar o local antes da polícia chegar.

“Tudo acerca deste ataque, bem como o comportamento do suspeito, é desprezível (…) Não toleramos incidentes motivados pelo preconceito e pelo ódio. É ainda mais perturbador, considerando a idade da vítima”, sublinhou Tania Visintin, da polícia de Vancouver.

Imagens do suspeito foram entretanto divulgadas pela polícia, numa tentativa de o localizar o mais rápido possível.