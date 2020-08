As autoridades de saúde da cidade canadiana de Toronto anunciaram que pelo menos 550 pessoas podem ter sido expostas ao novo coronavírus num bar de alterne na baixa.

O alerta surge depois de um dos empregados do estabelecimento ter testado positivo. A exposição terá ocorrido dias antes do bar Brass Rail Tavern ter tido permissão para reabrir as portas.

Segundo um comunicado da autarquia, o empregado em questão trabalhou quatro turnos no início de Agosto, mas ainda não são conhecidas as funções desempenhadas pelo infetado.

As autoridades de saúde estão de momento a tentar contactar os clientes que frequentaram o clube e que forneceram os seus detalhes para que possam ser monitorizados através do método contact tracing.

No entanto, um professor de saúde pública da Universidade de Toronto diz que essa tarefa não vai ser fácil.

Vai demorar eternidades para que as autoridades consigam identificar as 550 pessoas. Metade das quais, provavelmente, forneceu detalhes falsos”, disse o professor à AP.

Uma investigação inicial revelou ainda que o bar não respeitou todos as medidas de segurança decretadas pelas autoridades, incluindo a distância de segurança entre os trabalhadores e os clientes.

O autarca de Ontario já comentou o sucedido, sublinhando que é incompreensível o desrespeito pelas medidas de combate ao novo coronavírus.

Se estão 500 pessoas - e isto vai parecer irónico - é preciso usar máscara”, reforçou Doug Ford.

Porém, o político destacou que os seus sentimentos não estão tanto com os clientes, mas mais com as suas esposas.

Sinto muito por ter de dizer às famílias que eles estiveram no bar de alterne”, expressou. “Mas tenho muita pena das esposas. Fogo, não queria nada estar na posição deles ( dos possíveis infetados)”.

O possível surto causou alguma indignação na sociedade canadiana, com vários médicos questionar as prioridades do Governo, uma vez que as escolas ainda não abriram.