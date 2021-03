Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas num ataque com faca, no sábado, em Vancouver, no Canadá.

O suspeito foi, entretanto, detido, disse hoje a polícia.

As seis vítimas foram hospitalizadas e uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, morreu devido aos ferimentos.

O suspeito é um homem com antecedentes criminais, disse à imprensa o sargento da polícia criminal de Vancouver, Frank Chang, sem adiantar mais pormenores.

A polícia indicou que o suspeito terá atuado sozinho, mas disse ignorar, por enquanto, o motivo do ataque, perto de uma biblioteca municipal, na zona norte de Vancouver.

O sargento lançou um apelo a quem registou imagens do ataque para as entregar aos investigadores e não divulgar nas redes sociais.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e vários membros do governo reagiram já na rede social Twitter.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk