Uma nova descoberta feita no Canadá está a pôr em causa a ideia que se tinha sobre o aparecimento dos animais marinhos nos oceanos.

Os fósseis de esponjas-do-mar, encontrados pela professora de paleontologia Elizabeth Turner, indicam que estes animais podem ter existido há 890 milhões de anos. A descoberta foi relatada num estudo publicado, na quarta-feira, na revista Nature.

Este esqueleto orgânico é muito característico e não existem estruturas comparáveis conhecidas", salientou Joachim Reitner, professor de geobiologia na Universidade de Goettingen, citado pelo site de notícias BBC.

De acordo com a autora do estudo, os primeiros animais evolutivos eram provavelmente semelhantes a uma esponja-do-mar, que são animais simples, básicos e com um longo registo fóssil.

A professora Elizabeth Turner, responsável pela descoberta, pretende continuar a investigar mais sobre a possibilidade das esponjas terem existido há 890 milhões de anos.

A evolução precoce dos animais permanece obscura. É necessário continuar a procurar outras provas físicas de animais primitivos semelhantes a esponjas-do-mar", afirmou Joachim Reitne.