Um menino de apenas sete anos tornou-se o youtuber mais bem de pago de 2018 graças a um canal de críticas de brinquedos na plataforma de vídeos. Com o canal “Ryan ToysReview” no Youtube, Ryan conseguiu faturar 22 milhões de dólares (aproximadamente 19,3 milhões de euros) só este ano.

De acordo com a lista das estrelas de Youtube mais bem pagas de 2018, que a revista Forbes divulgou esta segunda-feira, o menino ocupa o primeiro lugar da tabela depois de, no ano passado, ter ficado em oitavo lugar.

Ryan tornou-se assim na criança mais bem paga do Youtube entre junho de 2017 a junho de 2018. O estilo simples dos vídeos, que publica diariamente, fez com que Ryan conquistasse mais de 17,3 milhões de seguidores e um total de 26 mil visualizações desde que o canal foi criado, em março de 2015.

Sou divertido e engraçado”, afirmou Ryan numa entrevista à televisão norte-americana NBC, explicando a popularidade que o levou a tornar-se num pequeno milionário.

Como o nome do canal indica, os vídeos mostram Ryan a brincar com vários brinquedos e a dar opiniões sobre os mesmos. Muitas das vezes, os vídeos têm a participação das irmãs gémeas e dos pais da criança, sendo que a mãe até se despediu do seu trabalho para ajudar Ryan com o canal.

A maioria da receita do canal é criada apenas pela publicidade no começo dos vídeos, que gera um milhão de dólares em patrocínios.

Recentemente, Ryan e a família realizaram um acordo com a cadeia de lojas americanas Walmart para que fosse criada uma linha de brinquedos assinada pela criança de sete anos, que já começou a ser comercializada. Perante esta nova fonte de rendimento, prevê-se que a receita de Ryan cresça ainda mais em 2019.

De acordo com a revista Forbes, as estrelas do Youtube que faturaram mais dinheiro este ano, para além de Ryan, foram Jake Paul, Dude Perfect, DanTDM, Jeffree Star, Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye, PewDiePie e Logan Paul, por ordem crescente da lista.