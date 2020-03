Steven Cotter lutava contra um cancro há três anos. Em agosto de 2016, foi diagnosticado com uma leucemia linfoblástica aguda. A mãe contou à ABC que o filho começou tratamentos de quimioterapia dias depois do diagnóstico. Todos os dias da sua vida, nos últimos três anos, Steven foi forçado a tomar medicamentos que o deixavam de rastos.

No último sábado, a mãe, Ashley Cotter, publicou no Facebook, um vídeo onde mostra Steven a tomar a última dose de quimioterapia. Quando tomou a noção que estava livre do cancro, o menino começou a chorar de alegria.

Ashley Cotter, de 28 anos, mostrou no vídeo todos os frascos de medicamentos que Steven tomou nos últimos três anos, perfeitamente alinhados em cima da mesa. A jovem mãe publicou ainda fotografias da criança sentado ao lado de todos os frascos.