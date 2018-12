O tão aclamado canguru australiano, musculado, com dois metros de altura e 89 quilos, morreu no passado sábado. A triste notícia foi dada pelo refúgio onde morava – The Kangaroo Sanctuary, em Alice Springs, no norte da Austrália.

Infelizmente, o Roger morreu de velhice. Viveu uma longa vida encantadora e foi amado por milhões de pessoas de todo o mundo. Nós vamos sempre amar-te e sentir a tua falta, Roger”, lê-se na publicação no Facebook.

As imagens deste canguru vermelho tornaram-se virais na internet por volta de 2015, quando começaram a surgir fotos do animal a esmagar baldes de metal, e do seu corpo musculado. À medida que foi ganhando mais idade, foi ficando mais calmo e mais fraco.

Num vídeo publicado no instagram, Chris Barnes, gerente do santuário, enfatizou como este canguru era especial: “Roger foi o nosso macho alfa por muitos anos, e cresceu para se tornar num canguru que todas as pessoas do mundo inteiro pudessem amar tanto quanto nós”.

Segundo a Universidade de Michigan, os cangurus vermelhos podem viver até aos 22 anos no seu habitat natural. Em cativeiro, a média ronda os 16,3 anos.