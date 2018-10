No Niagara College, no Canadá, está a ser desenvolvido um projeto que produz Marijuana para fins comerciais. O projeto tem a duração de um ano e pretende qualificar e treinar profissionais para a indústria de produção de marijuana. Os estudantes estão a ter aulas de biologia e de práticas culturais de produção de marijuana, incluindo nutrição de plantas, meio ambiente, iluminação, controlo climático e controlo de pragas. A partir de hoje, a marijuana está legalizada para fins recreativos no Canadá