Três pessoas estão desaparecidas desde segunda-feira, após o naufrágio de uma canoa numa lagoa da província de Gaza, no sul de Moçambique, disse esta quinta-feira fonte da administração local.

O naufrágio terá sido causado pelo mau tempo na região e pelo excesso de carga na canoa, segundo Cremildo Tomás, administrador marítimo local, citado hoje pelo diário Notícias.

A canoa levava quatro pessoas, das quais três estão desaparecidas. O operador da canoa foi o único que conseguiu nadar até à margem da lagoa.

As autoridades prosseguem com as buscas para a localização das pessoas desaparecidas