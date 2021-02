Um trabalhador do Parque Natural de Cabarceno, na Catábria, no Norte de Espanha, morreu, na última quarta-feira, depois de ter sido atingido pela tromba de uma elefante africana de quatro toneladas.

Joaquin Gutierrez Arnaiz, de 44 anos, foi atirado contra as grades e ficou gravemente ferido. O homem ainda foi transportado para o Hospital Universitário de Valdecilla, mas acabou por não resistir aos ferimentos e acabou por morrer.

Na altura do acidente, um grupo de trabalhadores procedia à limpeza do recinto dos elefantes.

De acordo com Francisco Javier Lopez Marcano, ministro do Turismo da região da Cantábria, disse, em comunicado, que a elefante tinha uma infeção numa das patas, estaria grávida e tinha uma cria ainda pequena. Joaquin Arnaiz estaria a inspecionar a ferida da pata do animal, para avaliar a evolução da mesma.

A morte de Joaquin Gutierrez Arnaiz está a ser investigada pela Guardia Civil e pelo próprio jardim zoológico. Tudo aponta que tenha havido excesso de confiança por parte do tratador.

De acordo com o Governo Regional da Cantábria, foi o primeiro acidente mortal em 30 anos de existência do Parque Natural de Cabarceno.