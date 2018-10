A cantora irlandesa Sinead O’Connor anunciou que se converteu ao islamismo. A intérprete da famosa canção “Nothing Compares 2U” disse ainda que mudou o seu nome para Shuhada ‘Davitt, que significa "testemunha" em árabe.

Estas informações foram reveladas pela cantora através do Twitter.

Isto serve para anunciar que estou orgulhosa em me ter tornado muçulmana”, escreveu na passada sexta-feira. “Esta é a conclusão natural de uma jornada de qualquer teólogo inteligente. O estudo de todas as escrituras leva até ao Islão. O que faz com que todas as outras escrituras sejam redundantes.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de outubro de 2018

Sinead O’Connor partilhou ainda um vídeo a cantar o Azan, a chamada islâmica para a oração feita pelos muçulmanos. A cantora, de 51 anos, escreveu que está “muito, muito feliz” e pediu desculpas por pronunciar algumas palavras erradas em árabe durante a recitação do Azan.

Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page... but there’ll be hundreds of others onstage to come ... https://t.co/vDFyheqOOc — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de outubro de 2018

A mudança de religião está a dividir os fãs: muitos utilizadores teceram críticas, outros deixaram mensagens de apoio.

Esta quinta-feira, Sinead O’Connor agradeceu todas as mensagens positivas que recebeu e o carinho que sentiu por vários admiradores.

Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can’t begin to imagine how much your tenderness means to me ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 25 de outubro de 2018

A cantora sempre esteve ligada à religião. Em 1992, rasgou uma fotografia do Papa João Paulo II durante uma entrevista num programa de televisão norte-americano. Anos mais tarde, foi ordenada sacerdote por um bispo da Igreja Católica Latina Tridentina, em França. No entanto, a Igreja Católica rejeitou o título que lhe foi dado e não reconheceu a cerimónia.

Sinead O’Connor tem um historial de depressão. Há dois anos, a cantora também foi notícia por ter estado desaparecida durante 24 horas.