Uma mulher sem-abrigo, de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi filmada a cantar numa estação de metro e rapidamente o sucesso levou-a a ser chamada para assinar um contrato discográfico e gravar um disco.

Com o tema “O Mio Babbino Caro”, interpretado por Maria Callas, o vídeo da sem-abrigo Emily Zamourka alcançou mais de um milhão de visualizações em poucas horas.

Joel Diamond, produtor musical, já ofereceu a Emily um contrato discográfico, escreve o TMZ. O produtor quer lançar a “soprano do metro”, como já é apelidada a mulher.

Emily Zamourka é russa e já foi violinista de profissão. Com vários anos de formação em piano, mudou-se para os Estados Unidos no ínicio da década de 90 para tentar lançar a carreira musical, o que nunca chegou a acontecer.

Há três anos, roubaram-lhe o violino que costumava tocar na rua, tornando mais difícil o trabalho de rua da mulher. "Partiram, roubaram o meu violino quando eu tocava no centro da cidade. E foi aí que todos os meus problemas começaram", contou Emily, segundo a Sky News.

O vídeo foi captado por um polícia de Los Angeles, que decidiu partilhar na conta de Twitter da esquadra o momento musical.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX