Sully, o cão de assistência que fez companhia ao antigo presidente norte-americano até aos últimos dias de vida, acompanhou o caixão de George H. W. Bush, do Texas até Washington. No Capitólio, onde decorreram as cerimónias fúnebres do 41.º presidente dos Estados Unidos, o luto de Sully voltou a chamar a atenção das objetivas dos fotógrafos.