A embaixada virtual dos Estados Unidos em Caracas advertiu, na rede social Twitter, as autoridades venezuelanas de que "haverá consequências" se não libertarem o vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano.

A conta oficial da embaixada no Twitter é administrada pelo Departamento de Estado norte-americano, a partir de Washington.

A detenção arbitrária de Edgar Zambrano pelas forças de segurança opressivas de [Nicolás] Maduro é ilegal e imperdoável", escreveu na quarta-feira a embaixada, cuja sede está na capital norte-americana.

Se ele não for libertado imediatamente, haverá consequências", advertiu.

Funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela (Sebin, serviços secretos) detiveram na quarta-feira o vice-presidente da Assembleia Nacional (AN, dominada pela oposição), anunciou Zambrano, na sua conta do Twitter.

Fomos surpreendidos pelo Sebin, como nos negámos a sair da nossa viatura, usaram uma grua para transportar-nos de maneira forçada diretamente ao Helicoide [prisão do Sebin]. Nós, democratas, vamos continuar a lutar", escreveu o parlamentar.

Numa outra mensagem, publicada na mesma rede momentos antes, o deputado alertava o povo venezuelano de que se encontrava dentro da sua viatura, junto da sede do seu partido, a Ação Democrática, em La Florida (centro-leste de Caracas), "cercados pelo Sebin".

Na sexta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela acusou o vice-presidente do parlamento de vários crimes, como traição à pátria e conspiração, por ter apoiado uma tentativa de golpe de Estado contra o chefe de Estado, Nicolás Maduro.

Deputados alertam comunidade internacional para violação de imunidade

Deputados da oposição na Venezuela deslocaram-se esta noite para junto das instalações da Helicoide, onde alegadamente estará detido o vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano, e alertaram a comunidade internacional para a violação da imunidade parlamentar.

Pouco mais de uma hora após a detenção de Edgar Zambrano, junto à sede do partido Acão Democrática, os deputados decidiram ir pelas 21:00 (02:00 de hoje em Lisboa) para as instalações da prisão política, Helicoide, onde se juntaram também dezenas de jornalistas.

A deputada da oposição Dennis Fernández foi muito clara quando disse que já tinha alertado para o que podia acontecer, "hoje consumou-se a violação da imunidade parlamentar".

Afirmou que os deputados vão estar ali a dar a cara, a acompanhar o vice-presidente e a denunciar a violação da imunidade parlamentar. "O que aconteceu é um sequestro", disse.

A deputada explicou que não houve ainda nenhuma informação das autoridades sobre Edgar Zambrano: "Não há comunicação com o deputado. Não conseguimos falar com ele. Nem com os jovens que estavam com ele".

Entretanto, na televisão pública, Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Constituinte, já admitiu a detenção de Edgar Zambrano.

Num programa com uma plateia de pessoas a rirem-se, disse que Edgar "foi um dos chefes do golpe" e ainda brincou com a estranha detenção, dizendo que o deputado se queixou que estava a ser sequestrado, mas levaram-no num reboque, disse perante uma plateia às gargalhadas.

A deputada Dennis Fernández quis deixar claro aos jornalistas que as autoridades venezuelanas são responsáveis pelo que venha a acontecer a Zambrano.

Estaremos aqui, muito atentos ao que vai acontecer e queremos saber o que se passa com ele, e que nos deixem falar com ele", afirmou.

Fez ainda um alerta à comunidade internacional, lembrando que se trata do vice-presidente da Assembleia Nacional.

Questionada sobre se sabia de alguma ordem judicial de detenção, a deputada disse que não. "Não temos informação nenhuma. Nem temos comunicação com ele. Não sabemos o que se está a passar".

Já foi dado conhecimento do acontecimento a todos os organismos internacionais, incluindo a ONU a OEA e a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos.

A deputada alertou que o vice-presidente do parlamento "toma medicamentos para a hipertensão" e "tem uma infiltração no joelho que está a tratar".

Sobre um possível diálogo que pudesse ser proposto entre o regime de Nicolás Maduro e a oposição, Fernández disse que "não se pode dialogar com quem não respeita os direitos humanos e a imunidade parlamentar".

Como presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do ParlaSul, William Dávilla afirmou que o Mercosul nasceu para defender a democracia e por isso está a ser preparado um documento para "denunciar a violação da imunidade parlamentar".

Isto que aconteceu aqui hoje tem um grande impacto noutros parlamentos de outros países. Uma decisão de um tribunal que violenta a Constituição para evitar a imunidade parlamentar de um deputado. Essa denúncia já esta no Mercosul", afirmou.

O deputado disse mesmo que foi exigido que o Mercosul tome uma posição ainda hoje. E alertou a comunidade internacional que "deve estar atenta".

Mais que nunca temos de estar ferreamente unidos. Isto é uma ditadura. Uma tirania. Nós não temos medo e vamos continuar lutando com toda a disciplina (...) com fé e a convicção de que isto vai mudar. Neste momento não temos um Governo, temos uma ditadura", disse, junto às instalações do Helicoide.

