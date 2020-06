Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência do colapso de um edifício na cidade de Carachi na segunda-feira, anunciou esta terça-feira a polícia do Paquistão.

Inicialmente apenas um cadáver foi recuperado dos escombros, disse Altaf Hussain, oficial da polícia de Carachi.

Esta terça-feira, as autoridades indicam que o balanço de vítimas aumentou para 13 e as equipas de resgate estão a remover os escombros na tentativa de encontrar sobreviventes.

A maior parte dos apartamentos do prédio estavam vazios porque o edifício corria o risco de derrocada desde março, depois de terem sido detetadas fissuras nas paredes.

De acordo com as equipas de socorro, o colapso, na segunda-feira, ocorreu na altura em que um dos antigos ocupantes do prédio procediam à mudança de pertences que se encontravam no interior.

Entre as vítimas contam-se sete homens, cinco mulheres e uma jovem, disse Hussain acrescentando que seis pessoas que se encontravam no local ficaram feridas.

O colapso de edifícios é frequente no Paquistão devido à utilização de materiais de construção de pouca qualidade.

Em março, a derrocada de outro prédio em Carachi fez onze mortos, incluindo mulheres e crianças.