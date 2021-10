Milhares de criaturas marinhas apareceram, nas últimas semanas, mortas nas praias do nordeste de Inglaterra. Os ambientalistas britânicos estão agora a levar a cabo uma investigação para descobrir a razão pela qual os crustáceos deram à costa.

Sharon Bell, residente local, contou à CNN que costuma passear todos os dias pela praia perto da sua casa, mas nas últimas semanas notou uma “acumulação constante de crustáceos”. A residente ficou chocada com as “algas empilhadas” até a altura da sua cintura, que estavam repletas de “caranguejos mortos e vivos e de lagostas".

Na quarta-feira, Sharon deparou-se com um “cheiro terrível” vindo da praia, devido à avançada decomposição dos caranguejos e lagostas. A moradora tentou ainda salvar o máximo de caranguejos vivos e colocou-os de volta na água.

A Agência do Ambiente do Reino Unido está a investigar o caso e já recolheu várias amostras.

Thousands of dead sea creatures are washing up on English beaches https://t.co/NQvsRB0H6N #NEWS pic.twitter.com/5RDOP5IFkz