Já foi reaberta, esta segunda-feira, a fronteira norte-americana que tinha sido fechada no domingo, quando cerca de 500 imigrantes tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, pela passagem de Tijuana, no noroeste do país. Ficam para a história as fotografias captadas pelos repórteres no terreno, do gás lacrimogéneo que foi lançado sobre famílias inteiras, com crianças, que encontraram rejeição e violência junto ao muro que queriam saltar para uma vida melhor