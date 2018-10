O Presidente norte-americano, Donald Trump, renovou, esta quarta-feira, as críticas ao México, que acusa de não deter as caravanas de migrantes a caminho dos Estados Unidos, a uma semana de eleições legislativas intercalares precedidas por debates sobre a imigração.

Duas caravanas com cerca de 6 000 pessoas procedentes da América Central estão agora no sul do México e dirigem-se para a fronteira norte-americana, onde tencionam pedir asilo.

Na segunda-feira, centenas de elementos desta marcha, que fugiram à miséria e à violência nos respetivos países, atiraram-se ao rio Suchiate, em Tucún Umán, na fronteira da Guatemala com o México, para contornar as barreiras da polícia mexicana.

The Caravans are made up of some very tough fighters and people. Fought back hard and viciously against Mexico at Northern Border before breaking through. Mexican soldiers hurt, were unable, or unwilling to stop Caravan. Should stop them before they reach our Border, but won’t!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018