As discussões no Conselho Europeu sobre as nomeações para os cargos de topo da União Europeia terminaram, esta madrugada, sem acordo. Por essa razão, os líderes europeus voltam a reunir-se dia 30 de junho para uma nova tentativa.

A discussão entre os chefes de Estado e de Governo dos 28 sobre os nomes a designar para a liderança das instituições europeias para os próximos cinco anos teve início no jantar de trabalho, cerca das 21:30 locais (20:30 de Lisboa), prolongando-se por quatro horas, mas não foi alcançado um compromisso, pelo que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, agendou nova cimeira para 30 de junho, às 18:00.

O objetivo é haver decisão antes do novo Parlamento Europeu, resultante das eleições de maio, entrar em funções, o que acontece já nos primeiros dias de julho em Estrasburgo.

Além da presidência do Parlamento, estão em causa as presidências da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu e ainda do alto representante para a política externa.

Portugal esteve representado pelo primeiro-ministro António Costa na reunião que acabou já de madrugada e em que a substituição de Jean-Claude Juncker na liderança da comissão terá dominado os trabalhos.

Os 28 têm assim nove dias pela frente para prosseguir as conversações, com vista a tentar ‘fechar’ um acordo sobre os cargos na cimeira de 30 de junho, sendo que vários líderes, entre os quais a chanceler alemã Angela Merkel, considerada 'peça-chave' no desenlace das conversações, estarão no Japão na próxima semana, para uma cimeira do G20, em Osaca, até à véspera do novo Conselho Europeu.

Os líderes da UE voltam a reunir-se a partir das 09:30 desta sexta-feira, a 27, mas para uma Cimeira do Euro, na qual o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, dará conta aos líderes dos progressos feitos no aprofundamento da União Económica e Monetária, e deverá receber novo mandato para prosseguir os trabalhos com vista à criação de um instrumento orçamental para a competitividade e convergência na zona euro.