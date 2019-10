Os serviços de emergência da cidade de Carlisle, no norte de noroeste de Inglaterra, resgataram um homem que estava preso numa chaminé a cerca de 88 metros de altura. As autoridades tentaram aceder ao local com o auxílio de um helicóptero e uma grua.

As imagens partilhadas através das redes sociais parecem mostrar o homem de pernas para o ar e preso pelas pernas.

Até ao momento, não existem informações que possam esclarecer como o indivíduo lá chegou ou como terá ficado preso na chaminé.

A torre tem uma escada adjacente, mas segundo informação das autoridades, o equipamento está danificado, o que inviabilizou a sua utilização.

A polícia fechou as ruas em volta da chaminé e pediu aos populares que evitem a área.

#dixonschimney has been brought down.well done @Cumbriapolice and all the rescuers involved.the sad part is he doesn’t seem to be moving at all. pic.twitter.com/sOOO0c4d4r