Carlos García Juliá, autor do "massacre de Atocha" e que fora detido no Brasil depois de fugir às autoridades espanholas por mais de 20 anos, pode sair da cadeia já no próximo dia 19 de novembro.

Apesar de ter por cumprir mais de dez anos de cadeia quando foi preso em solo brasileiro, Juliá viu ser-lhe recalculada a pena pela Audiencia Provincial de Ciudad Real, uma decisão que é provisória e passível de recurso pelo Ministério Público. Segundo a imprensa espanhola, terá beneficiado de trabalhos e estudos que fez antes de se tornar fugitivo e também dos 429 dias que passou detido no Brasil, antes de ser extraditado para Espanha.

García Juliá foi condenado em Espanha em 1980 por ser um dos autores do massacre de extrema-direita em que três advogados sindicais, um estudante de direito e um oficial administrativo foram mortos a tiro, em Madrid.

O espanhol, que cumpriu 14 dos 193 anos de prisão pelos quais foi condenado em 1980, estava fugido desde 1994, tendo sido preso em dezembro de 2018 na cidade brasileira de São Paulo, onde vivia com uma identidade falsa e trabalhava como motorista da Uber.

García Juliá cometeu o crime aos 22 anos e foi condenado com Francisco Albaladejo, José Fernández Cerrá e Leocadio Jiménez Caravaca. Depois de mais duas décadas em fuga, Juliá foi extraditado do Brasil para continuar a cumprir uma pena de 30 anos, a máxima imposta em Espanha, ainda que tenha sido condenado aos já referidos 193 anos em cúmulo jurídico.

A confirmar-se esta redução de pena, Juliá será libertado um dia antes de uma data histórica, o 45.º aniversário da morte do ditador Francisco Franco.