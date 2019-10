O rei Carlos Gustavo decidiu reduzir para o mínimo o número de pessoas pertencentes à casa real.

Dos seus sete netos, apenas os dois filhos da princesa Vitória mantem o título de alteza real.

Já os filhos da princesa Madalena e do príncipe Carlos Filipe deixam de poder realizar tarefas oficiais, apesar de manterem os títulos de duque e duquesa.

As mudanças deixam claro o núcleo duro da coroa, mas foram bem recebidas pelos filhos do monarca.

"Pensamos que é bom que os nossos filhos tenham agora uma maior oportunidade para dar forma às suas próprias vidas como indivíduos no futuro", afirmou Madalena.

"Vemos isto como muito positivo tanto para o Alexandre como para o Gabriel, já que poderão ter opções de vida mais livres", sublinhou Carlos Filipe

A fotografia que acompanha o comunicado do rei subscreve a decisão do monarca.

A casa real atualizou o site oficial com um novo retrato que representa a ideia de continuidade e mostra que o futuro da Suécia escreve-se no feminino, com a princesa Vitória e a princesa Estelle na linha direta de sucessão ao trono.