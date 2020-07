Um vídeo impressionante mostra uma águia a sobrevoar as praias da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com um peixe de cerca de um metro preso nas garras.

O vídeo, partilhado nas redes sociais, foi tirado na praia Myrtle e o utilizador inquiriu-se na publicação sobre qual a espécie de ave e a razão de ter caçado um “tubarão”.

De facto, muitos pensaram tratar-se de um tubarão devido à fisionomia do peixe. No entanto, especialistas determinaram que o ser aquático caçado era na verdade um Ubarana-focinho-de-rato, um peixe que pode chegar aos 104 centímetros e atingir os nove quilos.

Segundo o New York Post, que interrogou David Barrett, um especialista em observação de pássaros, a ave que sobrevoou a praia é uma águia-pescadora.