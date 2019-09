Mais de 250 mil pessoas estão sem eletricidade nos Estados Unidos, devido ao furacão Dorian. A Carolina do Sul é o estado mais atingido, com cerca de 257 mil ocorrências. Esta tempestade já fez 20 mortos nas Bahamas, onde a situação está caótica.

Os dados são fornecidos pelo site Power Outage, que regista todas as situações relacionadas com a perda de eletricidade nos Estados Unidos. Além da Carolina do Sul, também a Carolina do Norte e a Geórgia registam algumas falhas no fornecimento de energia.

O condado de Charleston é o mais afetado da Carolina do Sul, contabilizando um total de 133 mil ocorrências. Todos os condados do litoral do estado estão a ser fortemente atacados pela passagem do furacão.

Recorde-se que o Dorian voltou a subir de intensidade esta quinta-feira, posicionando-se na categoria 3 da escala de furacões. A tempestade chegou mesmo a atingir o nível 5 da escala, o valor máximo.

As autoridades mantêm o aviso de que o furacão Dorian pode tornar-se cada vez mais perigoso à medida que se aproxima da costa. A tempestade dirige-se para norte, pelo que o estado da Virginia pode ser o próximo a sentir os efeitos.

Storm surge will be an increasing threat as #Dorian approaches. RAPID rising water is expected on the backside of #Dorian over the Pamlico Sound, impacting sound side #OBX. More: https://t.co/CAZ6pXICRr pic.twitter.com/zJu6awwGdL — NWS Newport/Morehead (@NWSMoreheadCity) September 5, 2019

O furacão Dorian já provocou uma forte polémica com Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos terá alterado um mapa meteorológico, depois de ter afirmado que a tempestade ia passar pelo estado do Alabama, algo que foi desmentido pelos serviços de meteorologia.