Carolyn Goodman, a presidente da Câmara de Las Vegas, revelou numa entrevista ao jornalista Anderson Cooper, na CNN, que estaria interessada em transformar a cidade que preside num grupo experimental em relação à Covid-19, onde seriam levantadas todas as medidas de contenção, de maneira a perceber o que aconteceria, em comparação com as cidades onde as imposições em relação ao distanciamento social são mais apertadas.

Numa argumentação com o pivô do canal de televisão norte-americano, Carolyn Goodman admite que qualquer morte é um evento grave, porém o estado não tem de se subjugar à doença.

Anderson Cooper refutou, colocando em cima da mesa a hipótese de serem precisamente as medidas de contenção as responsáveis pelo número baixo de mortes. Porém, a presidente de câmara não ficou convencida.

O pivô questionou, então, Carolyn Goodman se quer que os habitantes de Las Vegas façam parte de um grupo experimental, um grupo de controlo, para avaliar se a teoria do distanciamento social funciona ou não, contudo a presidente recusou a ideia que, hoje, já não é uma possibilidade.

A conversa entre a autarca, que defende a reabertura da economia aparentemente a qualquer custo, e o jornalista continuou, com outros momento de tensão.

Anderson Cooper tentou explicar a Carolyn Goodman que, na China, num restaurante, o ar condicionado foi responsável por infetar nove pessoas, evidenciando os riscos de retomar a normalidade, como nos tempos anteriores à pandemia, ao que a presidente de Câmara respondeu: "Anderson, você é difícil. Estamos de volta à China, isto não é a China, é Las Vegas, no Nevada." O pivô da CNN não conseguiu conter-se, e respondeu à presidente: "Uau, isso é mesmo ignorante".

