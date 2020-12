Um automobilista atropelou esta sexta-feira pelo menos seis pessoas durante uma manifestação do movimento 'Black Lives Matter', em Manhattan, Nova Iorque, nos Estados Unidos, mas as autoridades ainda não especificaram se foi um acidente ou ação intencional.

O incidente provocou vários feridos, alguns dos quais tiveram se ser transportados para vários hospitais da 'Big Apple', explicou à agência France-Presse (AFP) a polícia de Nova Iorque (NYPD).

O condutor do automóvel foi detido no local, de acordo com a mesma fonte.

O porta-voz da polícia avançou que o incidente, que ocorreu pelas 16h locais (21h em Lisboa) não provocou mortos até agora.

Várias corporações de bombeiros e ambulâncias estão no local.