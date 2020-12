Pelo menos três pessoas ficaram feridas esta sexta-feira depois de um veículo ter explodido no centro da cidade norte-americana de Nashville, no estado do Tennessee.

De acordo com a polícia local, tratou-se de um "ato intencional". As três vítimas foram levadas de emergência para o hospital, mas os bombeiros indicam que não se encontram em estado grave.

Vídeos mostram como a explosão, que ocorreu às 6:30 hora local, devastou o veículo e como foi ouvida a vários quilómetros de distância.

Officials say Explosion was significant Believe explosion was an intentional act. Investigation happening all day. Traffic is being shutdown in downtown. There are no significant injuries to report. https://t.co/Bm9cAPdJFi — Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) December 25, 2020

We’re getting a view from the sky of the damage in Downtown Nashville from the explosion this morning. pic.twitter.com/s9hBm8sWUK — Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) December 25, 2020

A explosão da viatura está a ser investigada pelas autoridades, com o apoio do FBI.