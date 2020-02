Um manuscrito de Martin Luther King Jr. está à venda por 42.000 dólares, cerca de 38.000 euros. O objeto raro, que foi descoberto no Reino Unido, fala sobre o significado do amor.

O ativista político norte-americano terá escrito a nota depois de alguém o questionar sobre o que era o amor.

O amor é a maior força do universo. A pulsação do cosmos moral. Aquele que ama é um participante no que é ser Deus", lê-se no manuscrito.

Os especialistas acreditam que o o documento será dos anos 60. Está agora à venda no site da empresa "Moments in Time" por cerca de 38.000 euros.

O diretor da "Moments in Time", Gary Zimet, justifica o elevado valor da nota por se tratar de uma raridade, da autoria de um líder icónico da luta pela defesa dos direitos humanos.

Encontrar um manuscrito é muito raro. Esta nota resume a filosofia da vida de King e, por isso, é tão importante", declarou Gary Zimet à CNN.

O manuscrito foi comprado em Inglaterra e, aparentemente, o seu dono não sabia o valor que tinha em mãos.

Com 40 anos de experiência no negócio, Zimet diz que percebeu de imediato que se tratava de um objeto autêntico. Depois, comparou-o com a letra de Martin Luther King Jr. para ter uma confirmação.

Agora, o perito espera que o manuscrito seja comprado por alguém que aprecie o seu significado e o seu valor.