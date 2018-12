A vida de Meghan Markle mudou por completo depois de ter casado com o príncipe Harry e de ter integrado a família real britânica. Michelle Obama, a antiga primeira-dama norte-americana, sabe bem como é viver debaixo de holofotes e pressões, pelo que partilhou, numa entrevista, o exemplo da sua chegada à Casa Branca para dar conselhos a duquesa de Sussex. Entre eles, que deve “tirar algum tempo para si e não ter pressa em começar a trabalhar”.

Mesmo não tendo pertencido à casa real britânica, Michelle identifica-se com Meghan e com a grande mudança por que está a passar.

Michelle Obama revelou ainda que, nos primeiros meses como primeira-dama, preocupou-se principalmente com as filhas e em fazer novos amigos.

Passei os primeiros meses na Casa Branca a preocupar-me com as minhas filhas, a garantir que teriam um bom recomeço na escola e a fazer novos amigos, antes de me lançar em qualquer trabalho mais ambicioso."