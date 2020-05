A enfermeira Jann Tipping e o médico Annalan Navaratnam, que trabalham no Hospital St. Thomas, em Londres, na linha da frente no combate ao novo coronavírus, não deixaram que a pandemia os impedisse de casar.

O casal teve de cancelar os planos iniciais, mas acabou por encontrar uma outra maneira de realizar a cerimónia.

O casamento deveria acontecer em agosto, mas acabaram por optar em adiar a cerimónia, uma vez que temiam pela segurança dos convidados e familiares, que teriam de viajar da Irlanda do Norte e do Sri Lanka para Inglaterra.

Foi então que tiveram a ideia de se casarem na capela do hospital onde trabalham. Segundo a BBC, a cerimónia foi transmitida para todos os convidados, de forma a que não perdessem qualquer detalhe.

#SriLanka n Doctor & an Irish Nurse who had to cancel their wedding due to the #coronavirus have got married at the hospital where they work in London.

Jann Tipping and Annalan Navaratnam, tied the knot in the Grade II listed chapel at London’s St Thomas’ Hospital. pic.twitter.com/C0NoNVUG27