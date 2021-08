Uma mulher de Ohio, nos Estados Unidos, casou com o homem que foi condenado, pela justiça, pela morte do seu meio-irmão, em 1987, escreve o New York Post.

A relação entre Crystal Straus e John Tiedjen começou quando ela lhe escreveu uma carta a dizer que o perdoava pelo crime. O casal celebrou a união enquanto John Tiedjen se encontra em prisão domiciliária, a aguardar a repetição do julgamento.

Em declarações ao canal News 5 Cleveland, John Tiedjen, explicou que respondeu à carta de Crystal Straus dizendo “que não tinha sido ele” e a pedir para ela ver com atenção o processo. “Acredito em Deus, sei coisas sobre o que se passou, mas não fui eu”, conclui.

No passado dia 22 de julho, John Tiedjen recebeu a notícia de que ia ter direito a um novo julgamento com base em algumas imagens e relatórios da polícia, que estavam desaparecidos, escreve o Boston 25. O seu advogado defende que a vítima se suicidou. Ambos eram colegas de quarto e, na altura, John Tiedjen acabou por assinar uma confissão, assumindo que matara McGary em legítima defesa.

Crystal Straus acredita que neste novo julgamento o, agora. marido vai ser declarado “inocente”.

O Ministério Público ainda acredita, apesar de documentos importantes terem sido incluídos no processo, que a acusação contra John Tiedjen, afirmou à News 5.

O pedido de casamento, agora consumado, foi feita no dia de Ano Novo, em 2020, meses antes de John Tiedjen saber que ia ser libertado e ter direito a um segundo julgamento.