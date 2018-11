A família real britânica confirmou, no sábado, que Meghan Markle e o Príncipe Harry vão deixar de viver no palácio de Kensington, em Londres.

De acordo com o comunicado emitido no sábado, os duques de Sussex vão deixar o palácio no início do próximo ano, “enquanto se preparam para a chegada do primeiro filho”.

O casal vai agora viver na Frogmore Cottage, propriedade adjacente ao Castelo de Windsor.

"Windsor é um lugar muito especial para sua alteza real e eles estão gratos pelo facto de a sua residência oficial estar na propriedade. O escritório oficial do duque e da duquesa continuará sediado no Palácio de Kensington”, refere a nota oficial.

O jornal Daily Mirror refere, este domingo, Meghan e Harry vão viver para a Frogmore Cottage, para que a mãe da ex-atriz possa ir morar com os duques, para ajudar a cuidar do bebé.

A Casa Real ainda não confirmou ser esta a razão da mudança dos duques para Windsor e também não se sabe até quando é que a mãe de Meghan, Doria Ragland, permanecerá no Reino Unido.