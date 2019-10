Imagem de Elena Rybalchenko com as chamas como pano de fundo está a ser muito contestada no Instagram, com os utilizadores a condenarem o sentido de oportunidade da mulher. Mas não foi caso único. Há também uma foto de um casal de mãos dadas e de um grupo de jovens. Imagens que surgiram nesta quinta-feira, depois de uma noite de extrema violência na capital catalã, na sequência da escalada do protesto contra a decisão do Supremo espanhol em condenar até 13 anos de prisão os líderes independentistas.