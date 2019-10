Três agentes da Unidade de Intervenção da Polícia (UIP) estacionada em Barcelona, um outro agente da polícia e quatro manifestantes foram feridos em incidentes ocorridos esta noite na capital catalã, foi este domingo anunciado.

Os incidentes ocorreram na Via Laietana, em Barcelona, onde os denominados Comités de Defesa da República (CDR) convocaram uma concentração em frente à sede da polícia, indicou a agência Efe.

A polícia catalã indicou através da rede social Twitter que foram lançadas garrafas de vidro e outros objetos contra um cordão de segurança estabelecido pela força de intervenção na Via Laietana.

Pelo menos quatro manifestantes ficaram também feridos esta noite, em resultado da resposta violenta da polícia e do lançamento de objetos pelos manifestantes.

Llançament d’ampolles de vidre i altres objectes contundents contra la línia policial a Via Laietana.

Per motius de seguretat demanem que no us apropeu a la zona pic.twitter.com/ZEy8m9vd0v