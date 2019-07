Um homem sobreviveu depois de ter caído de uma altura de cerca de 57 metros nas Cataratas do Niagara. A polícia canadiana confirmou que o incidente aconteceu na terça-feira de manhã.

De acordo com o que foi divulgado pelas autoridades, durante a madrugada foi dado o alerta para um homem em dificuldades na cascata de Horseshoe.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi visto a subir um muro de contenção, a saltar e a ser levado pelas cascatas.

Depois de uma operação de buscas, foi encontrado sentado nas rochas, sem ferimentos graves, e transportado para o hospital.

@NiagParksPolice 0400 responded to male in crisis brink of Horseshoe Falls. On arrival male was observed to climb over retaining wall and swept over falls. Male was found sitting on rocks after search of lower river w/non life threatening injuries. Trans. to hosp. further care