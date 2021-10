Um mergulhador amador descobriu uma espada com 900 anos, na costa norte de Israel, que se acredita pertencer ao período das cruzadas.

O homem estava a praticar mergulho, no passado dia 9 de outubro, quando deu de caras com a arma, completamente encrostada com organismos marítimos, a 200 metros da costa, juntamente com diversos outros artefactos como âncoras e fragmentos de vasos.

Quando percebeu importância da sua descoberta, o mergulhador decidiu trazer a espada para a superfície e entregá-la imediatamente às autoridades responsáveis por antiguidades, em Israel.

Em declarações à CNN, a Autoridade Israelita de Antiguidades (AIA) revelou que a descoberta terá ficado visível devido à ondulação e às correntes profundas que terão movido a areia.

Foi encontrada encrostada com organismos marinhos, mas aparentemente é feita de ferro. É emocionante encontrar um objeto tão pessoal que nos leva de volta há 900 anos, a uma era diferente, de cavaleiros, armaduras e espadas”, disse à CNN Nir Distelfeld, responsável da AIA.

Os especialistas enalteceram também o elevado estado de conservação do objeto, que terá conseguido manter o seu estado original por ter estado enterrado debaixo de uma profunda camada de areia, sem oxigénio.

Atualmente, a espada pesa aproximadamente seis quilos devido ao material que nela está encrustado, mas os peritos estimam que ela pese entre um e dois quilos.

A descoberta significa que, agora, o trabalho dos peritos na região vai agora intensificar-se.

É muito estranho encontrar apenas um artefacto” deste período histórico, explicou Nir Distelfeld, que se diz confiante que as tempestades de inverno possam ajudar a desvendar mais segredos submersos no fundo do mar.