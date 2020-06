O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa) dos Estados Unidos acredita que existem mais de 20 milhões de norte-americanos que já foram contagiados com Covid-19, um número 10 vezes superior ao balanço oficial. Esta agência faz parte do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, e, como tal, está debaixo da jurisdição do executivo, sendo, portanto, um organismo governamental.

Os especialistas acreditam que desde o início da pandemia várias pessoas terão contraído a doença, mas que passaram por ela sem manifestarem sintomas.

As estimativas do CDC baseiam-se na realização de testes serológicos, que são utilizados para determinar a presença de anticorpos numa pessoa, e que podem indicar que alguém já esteve infetado com a doença.

Neste momento, o balanço oficial aponta para mais de 2,3 milhões de casos, mas o rácio de pessoas com anticorpos nos testes realizados multiplicado pelo número de casos conhecidos aponta para mais de 20 milhões de contágios desde o início da pandemia.

Se multiplicarmos o número de casos pelo rácio, teremos os 20 milhões de casos", disse um membro do CDC, citado pela agência Reuters.

Se o número de infetados pode ser bem maior, isso também significa que a taxa de letalidade da doença diminui drasticamente. Com efeito, mais de 120 mil pessoas morreram devido ao novo coronavírus. Com os dados oficiais, a taxa de letalidade é de 5,2%. Se o número de contágios for 10 vezes superior ao oficial, essa mesma taxa desce para 0,5%, uma queda de exatamente 10 vezes em relação à taxa atual.

Os responsáveis do governo têm reportado que grande parte dos novos casos diagnosticados se manifestam em jovens, e que esses mesmos doentes não exibem quaisquer sintomas. O CDC acredita que muitos outros casos poderão existir de pessoas cujo caso é semelhante, mas que não foram testadas.

Para combater este desnível, o governo pede à população que esteve em contacto com doentes infetados que procure realizar o teste à Covid-19.

Recebemos informações [dos estados] da Florida e do Texas de que nem metade dos novos casos são reigstados em pessoas com menos de 35 anos, e que muitas delas estão assintomáticas", refere fonte do CDC.

À medida que vários estados norte-americanos prosseguem com o processo de desconfinamento, o número de novos casos diários tem subido progressivamente. Ainda esta quarta-feira foram confirmados mais de 36 mil novos contágios, um número que andou perto do recorde de 36.426 casos diários nos Estados Unidos, registado a 24 de abril.