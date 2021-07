O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) voltou atrás na recomendação do uso de máscara e apela agora a que as pessoas vacinadas contra a covid-19 voltem a usar máscaras em escolas e em espaços públicos fechados em partes do país onde o número de contágios da variante Delta continua a aumentar.

A variante Delta é muito mais contagiosa do que as versões anteriores da covid-19. Pessoas não vacinadas: vacinem-se e utilizem máscara até o fazer", pode ler-se na publicação do CDC no Twitter.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N — CDC (@CDCgov) July 27, 2021

O regulador norte-americano apela agora que se utilize máscara, independentemente de ser ou não vacinado, em áreas de "elevada transmissão", para prevenir o contágio da variante Delta e para "proteger outras pessoas".

A importância da toma da vacina foi considerada pelo regulador como "mais urgente que nunca", relembrando que a vacina ajuda a prevenir sintomas severos da covid-19, hospitalização e morte.

Dessa forma, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças lança o apelo aos líderes comunitários das áreas mais afetadas pela covid-19 para encorajarem as suas comunidades a utilizarem a máscara.

Esta medida representa um retrocesso em relação à recomendação anterior, que sugeria que as pessoas vacinadas não precisavam de utilizar máscara em espaços fechados, e aparece numa altura em que se discute o uso de máscara no regresso às aulas.

O CDC recomenda que as localidades incentivem o uso de máscara universal para todos os professores, funcionários, alunos e visitantes das escolas, independentemente do status de vacinação", escreveu a agência num resumo da nova orientação."As crianças devem retornar à aprendizagem presencial em tempo integral no outono, com estratégias de prevenção adequadas implementadas."

No mês de maio, a agência norte-americana surpreendeu ao anunciar a diretriz de que todas as pessoas vacinadas não precisavam de utilizar máscara em locais fechados. Na última semana, esta posição foi reiterada, sublinhando que ela só seria alterada caso houvesse mudança significativa no que se conhecia a respeito da Delta.