As temperaturas atingiram os 32ºC no dia dois de maio na Florida e uma paisagem pintada por praias exóticas banhadas por um mar translúcido pareceu irresistível a muitos banhistas que aproveitaram a reabertura de alguns locais públicos no Estado norte-americano para aligeirarem o stress do confinamento com alguns raios de sol.

Porém, quem caminhou nas areias reluzentes nesse dia não conseguiu deixar de ficar chocado com o que tinha visto: a morte caminhava perante os seus olhos. Ou melhor, um advogado mascarado de ceifeiro da morte.

Many of you have asked if I am willing to travel around Florida wearing Grim Reaper attire to the beaches and other areas of the state opening up prematurely. The answer is absolutely yes. Beginning May 1 we will hit the road here in state. Please retweet and spread the word. pic.twitter.com/UO7QKg161n — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) April 22, 2020

Foi assim que Daniel Uhlfelder, vestido com um robe e uma máscara preta, protestou contra a reabertura das praias na Florida em plena pandemia.

O ceifeiro representa a morte. Este é um vírus mortal. É uma pandemia global e estou preocupado que seja incontrolável. Não conseguia dormir à noite se não fizesse nada”, afirmou Daniel Uhlfelder numa entrevista para vários canais norte-americanos.

A manifestação ganhou atenção nacional e Daniel acabou por aparecer em vários programas, como o Saturday Night Live e o Daily Show, angariando milhares de dólares para o partido democrata no processo.

Breaking: A sensible Florida Man IS the Grim Reaper pic.twitter.com/ujmmDVLtqd — Cara Zelaya (@carazelaya) May 1, 2020

No entanto, quando o ativista teve a ideia de personificar a morte, a própria mulher aconselhou-o a não fazer tal coisa. Ainda assim, Daniel pegou na máscara que tinha em casa e, de foice empunhado, caminhou em várias praias do condado de Walton a alertar os banhistas para o perigo do não cumprimento da distância social recomendada.

Sei o quão bonitas e atrativas são as nossas praias, mas se não tomarmos medidas para controlar a pandemia, o vírus vai ficar mesmo fora de controlo. Fiquem em casa”, afirmou.

Numa altura em que os Estados Unidos são o país mais fustigado pelo novo coronavírus, o governador da Florida, Ron DeSantis, defendeu a abertura de algumas praias e de parques públicos.

O político justificou a decisão citando um polémico estudo do Departamento de Segurança Nacional que indica que a humidade, a exposição ao sol e o calor matam o coronavírus.

A man dressed as the Grim Reaper visited beaches in Florida to protest their reopening amid the COVID-19 pandemic, donning the costume to urge people to stay away despite lifted restrictions. https://t.co/h2uabiFmdM pic.twitter.com/geTqg7Cvnl — ABC News (@ABC) May 4, 2020

O estudo foi entretanto posto em causa várias vezes quando o presidente dos Estados Unidos disse, durante uma conferência de imprensa, que os raios solares matam o vírus.

Donald Trump sugeriu ainda que os doentes com Covid-19 sejam irradiados com luz ultravioleta e injectados com lixívia e outros desinfectantes. Vários médicos e cientistas apressaram-se a desmentir esta teoria.