Sete pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, após terem sido esfaqueadas na quarta-feira por um homem de 24 anos num abrigo de requerentes de asilo na Holanda, informou hoje a polícia. O motivo do ataque, ocorrido na cidade de Echt, a 180 quilómetros a sul de Amesterdão ainda não foi esclarecido.

A polícia anunciou que os agentes foram chamados ao local onde se encontram instalados os refugiados requerentes de asilo por volta das 10:15 de quarta-feira (20:15 de quarta-feira em Lisboa) e prenderam o suspeito 10 minutos depois.

O alegado atacante não foi identificado pelas autoridades.

Os feridos foram todos transportados para um hospital.

As pessoas que vivem no abrigo foram transferidas para outros locais de acolhimento onde vão permanecer até que terminem as investigações policiais.