A missão à Lua da Índia, batizada de Chandrayaan-2, foi cancelada minutos antes do lançamento, na sequência de problemas técnicos.

A Chandrayaan-2, que tem como objetivo explorar o polo sul da Lua, tinha lançamento de uma nave não tripulada previsto para as 02:51 (hora local), desta segunda-feira. No centro espacial Sriharikota, em Chennai, leste da Índia, a contagem decrescente parou cerca de uma hora antes do lançamento, depois de detetados problemas técnicos.

A Indian Space Research Organisation confirmou, nas redes sociais, que o lançamento tinha sido adiado como medida de prevenção devido a um problema técnico e que seria anunciada uma nova data para o início da missão.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. — ISRO (@isro) July 14, 2019

A Chandrayaan-2 é a primeira tentativa da Índia de aterrar na superfície lunar, feito conseguido apenas pela Rússia, pelos Estados Unidos da América e pela China. Se for bem sucedida, seria também a primeira missão a aterrar no inexplorado polo sul da Lua, escreve o The Guardian. Com isto, os cientistas esperam recolher informação sobre a composição mineral e química da Lua, com o objetivo último de encontrar água no satélite natural da Terra.

De acordo com a BBC, a bordo da nave espacial estão os equipamentos necessários à exploração da superfície lunar durante, pelo menos, um ano.

Here's a shot of the Pragyan Rover on the ramp of the Vikram Lander in clean room, prior to its integration with the launch vehicle. #Chandrayaan2 #GSLVMkIII #ISRO pic.twitter.com/sMZ8enBSld — ISRO (@isro) July 14, 2019

Esta missão, que vai custar cerca de 132 milhões de euros, vem numa altura em que há um novo interesse na exploração da lua, assinala a BBC. China e Israel já conduziram missões lunares este ano e o interesse da Índia tem sido fomentado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, que quer que o país continue a afirmar-se como uma potência global e espacial. Narendra Modi pretende que a Índia tenha uma missão espacial tripulada já em 2022.

A primeira missão lunar da Índia, a Chandrayaan-1, em 2008, ajudou a confirmar a presença de água na lua, mas não chegou a aterrar na superfície lunar.