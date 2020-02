O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças defendeu esta quinta-feira que um eventual controlo de fronteiras na União Europeia (UE) devido ao novo coronavírus “não é eficaz nem recomendável”, mas admitiu uma “distribuição ampla do contágio”.

“Essa medida não entra nas considerações que fazemos porque, por um lado, consideramos que não é efetiva e, por outro, porque contraria os princípios da UE, como a [livre] circulação e o intercâmbio entre países”, afirmou em entrevista à agência Lusa o especialista principal do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla inglesa) em operações de emergência e resposta, Josep Jansa.

De acordo com este especialista, “não é eficaz, nem recomendável” passar a controlar as fronteiras na UE, além de que isso, a seu ver, “não ajudaria a resolver o problema”.

Atualmente, o vírus já está a circular e quando já existe uma situação de distribuição da doença […] e, a cada dia, se verificam novos países a detetar casos, não se pode conter um vírus através do controlo de fronteiras”, argumentou Josep Jansa.

O especialista recordou que “já se tentou implementar este mecanismo na China” – desde logo por este ser “um país que, pelas suas características sociais e políticas pode fazê-lo até certo ponto” –, mas nem essa “medida drástica” evitou “casos em todo o mundo, em todos os continentes”.

Falando especificamente sobre a situação no continente europeu, Josep Jansa assinalou que “o vírus já está em vários países e agora, […] a cada dia, há mais países com casos detetados”, apesar de Itália ser o país mais afetado.

Segundo o responsável, registou-se nos últimos dias “uma mudança” na forma como estes casos chegam à Europa: se inicialmente “a maioria de casos tinha relação com alguém” que havia estado na China, Coreia do Sul, Irão, Japão e Singapura, as zonas mais afetadas, hoje já começam a surgir no espaço comunitário sem aparente ligação.

Cada vez estamos a mover-nos mais para uma situação de distribuição ampla do contágio [na Europa”, antecipou Josep Jansa.

O especialista ressalvou que a Europa ainda não está nesse ponto, já que “o número de casos identificados nos países continua a ser limitado”, mas destacou que “a probabilidade de haver cada vez mais países afetados está a aumentar”.

Também por essa razão, o ECDC atualizou a sua avaliação de risco sobre o contágio no espaço comunitário, que é de moderado a elevado, dado “já ser mais provável que se verifiquem casos na maioria do continente”, referiu o responsável.