Um homem, de 26 anos, morreu depois de ser atingido por um morteiro disparado durante um chá de bebé, no Michigan, Estados Unidos.

A vítima mortal, Evan Thomas Silva, foi atingida por estilhaços de metal, que ainda causaram danos materiais em três veículos e na garagem da casa onde decorria a festa, de acordo com a polícia local.

O incidente ocorreu no sábado, depois de o proprietário e futuro pai ter lançado o morteiro no quintal para "celebrar a chegada do bebé", segundo as autoridades.

Evan Silva, amigo da família, estava a cerca de três/quatro metros do canhão e foi a única pessoa a ser atingida. Foi transportado em estado grave ao hospital, onde viria a morrer.

O morteiro não continha quaisquer projéteis, mas suspeitamos que a quantidade de pólvora inserida estará na origem da sua explosão, que resultou no disparo de estilhaços de metal", assumiu a polícia.

De acordo ainda com as autoridades, o proprietário da casa adquiriu o morteiro num leilão e já o tinha disparado em diversas ocasiões.