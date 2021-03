Os dois cães de Joe Biden terão sido enviados para a casa da família do presidente norte-americano em Delaware depois dos animais terem demonstrado um comportamento agressivo com os funcionários da Casa Branca.

Champ e Major, ambos pastores alemães, viajaram de volta na semana passada depois de Major ter tido um "incidente" com um membro da equipa de segurança da Casa Branca. De acordo com a CNN, o cão terá mordido um funcionário.

Major, de três anos, foi acolhido pelos Biden em 2018 e é o primeiro cão da Casa Branca a ser adotado de um abrigo. Desde que mudou de casa, uma semana após a posse do presidente em janeiro, "é conhecido por exibir um comportamento agitado em várias ocasiões, incluindo pulos, latidos e investidas contra a equipa de segurança", informou a CNN, citando duas fontes da Casa Branca.

Numa entrevista em fevereiro, Jill Biden disse à cantora e apresentadora Kelly Clarkson que estava “obcecada em fazer com que os cães se sentissem à vontade na Casa Branca”.

A conta dos cães no Twitter, apelidada de The First Dogs of the United States, publicou na segunda-feira uma fotografia de Champ a acompanhar o presidente numa das salas da Casa Branca.

I smell bacun.



- Champ 🐾 pic.twitter.com/LaqVa2z09T — The First Dogs of the United States 🇺🇸 (@TheFirstDogs) March 8, 2021

Segundo a CNN, Champ, que tem cerca de 12 anos, “abrandou fisicamente devido à sua idade avançada”. O cão foi adotado em 2008, pouco depois de Biden ser eleito vice-presidente. Os cães são os primeiros a ocupar a Casa Branca desde Bo, o cão de água português dos Obama.

Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em um século a não ter um companheiro canino.