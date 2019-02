O icónico designer de moda morreu esta terça-feira. O último desfile idealizado por Karl Lagerfeld decorreu a 22 de janeiro, no âmbito da semana de moda de Paris. O desfile ficou marcado pela ausência do estilista. "Para a tradicional volta de agradecimento, no fim do desfile, o Sr. Largerfeld (...) que se estava a sentir muito cansado, pediu a Verginie Viard, diretora criativa de estúdio, que o representasse e agradecesse aos convidados", justificou a marca na altura.